Ozan Akbaba Uzak Şehir fanlarına sinirlendi! Yapılan yoruma sessiz kalamadı

14 Aralık 2024 09:34 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 09:34

Uzak Şehir dizisinde başrolü Sinem Ünsal ile paylaşan Ozan Akbaba, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından kendisine yapılan kolajdan hiç hoşlanmadı. Uzak Şehir dizisindeki Cihan karakterine gelinlik giydirilmesine sinirlenen Ozan Akbaba, öfke kustu.

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Başrolünde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ve İlkay Kayku'nun başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Pazartesi günleri yayınlanan dizinin fanları da sosyal medyada diziyle ilgili binlerce yorum yapıyor. Uzak Şehir dizisinde Boran karakteriyle yer alan Ozan Akbaba, gelinlik karikatürünün üzerine kendi resminin yerleştirilmesine öfke kustu.

OZAN AKBABA'DAN UZAK ŞEHİR FANLARINA SİTEM

Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide Sinem Ünsal'ın oynadığı Alya karakterinin gelinlik giyip giymeyeceği sosyal medyada tartışma oluştururken, bir kullanıcının gelinlik karikatürünün üzerine Cihan karakterinin fotoğrafını yapıştırması Ozan Akbaba'yı sinirlendirdi.

Ozan Akbaba kullanıcının paylaşımına, "Bu aşırı komik twit'in etkileşimleri para kazandırıyor mu bari, photoshop'u lisanlı kullandığına değsin diye diyorum" şeklinde cevap verdi.

Ozan Akbaba gelen eleştiriler sonrası başka yapılan mizahi yorumları sayfasında paylaşarak, bazı yorumlara güldüğünü ancak bazılarının ise kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.