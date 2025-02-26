Ozan Güven ilk kez Deniz Bulutsuz davasıyla ilgili konuştu

Tabii dizisinde yer alacak İçimizden Biri dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Ozan Güven, Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ tarafından görüntülendi. 5 yıldır süren Deniz Bulutsuz davası hakkında ilk kez konuşan Ozan Güven'in açıklamaları gündem oldu.

OZAN GÜVEN'E İLK KEZ DENİZ BULUTSUZ DAVASIYLA İLGİLİ KONUŞTU

2020 tarihinde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında suç duyurusu bulunan oyuncu Ozan Güven hakkında 3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 5 yıldır devam eden davada Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan "sanık-müşteki" olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Ozan Güven'in 11 yıl 6 aya, Bulutsuz'un ise 1 yıla kadar hapsi istendi.

İkinci Bahar, Koçum Benim, Hırsız Polis, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Ozan Güven, uzun bir aranın ardından Benden İçeri dizisiyle ekrana dönecek. Dizinin yayınlanacağı platformun davetine katılan Ozan Güven, ilk Deniz Bulutsuz davası hakkında konuştu. 'Davanın mütalaası açıklandı ne demek istersiniz?' sorusuna cevap veren Ozan Güven, 'Beş senedir devam ediyor. Umarım en kısa zamanda artık biter, bir sonuca bağlanır da hepimiz rahat ederiz' açıklamasında bulundu.