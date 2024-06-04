Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasındaki şiddet davası görüldü

04 Haziran 2024 16:49 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:49

Oyuncu Ozan Güven'in o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığı öne sürerek şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

OZAN GÜVEN'İN ŞİDDET DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada müşteki sanık Ozan Güven'in avukatı, "Adli Tıp Kurulu'nun taraflı davrandığını düşünüyoruz, müşteki sanık Deniz Bulutsuz'un olaydan önce psikolojik açıdan tedavi gördüğüne dair duyumlarımız var. Ek bilirkişi raporu aldırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, SGK'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce anksiyete bozukluğu veya başkaca psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.