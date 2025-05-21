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 | Dilek Ulusan

Ozan Güven'e sürpriz doğum günü! Arkadaşının hediyesi şaşkına çevirdi

Oyuncu Ozan Güven 50'nci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı. Son olarak Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranda olan Ozan Güven'e bir arkadaşı taktığı 5 gram altın sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Ozan Güven'e sürpriz doğum günü! Arkadaşının hediyesi şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 12:13

İkinci Bahar, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Dava süreciyle sık sık gündemde olan Ozan Güven'a arkadaşlarından sürpriz doğum günü kutlaması geldi.

OZAN GÜVEN'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Önceki gün 50. yaşını kutlayan ünlü oyuncu, doğum gününde yakın bir arkadaşından aldığı hediyeyle şaşırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ozan Güven, "İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler.” notunu düştü.

Ozan Güven'e sürpriz doğum günü! Arkadaşının hediyesi şaşkına çevirdi

OZAN GÜVEN'İN DENİZ BULUTSUZ DAVASI DEVAM EDİYOR

Tabii dizisinde yer alacak İçimizden Biri dizisiyle geri dönen Ozan Güven, Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ tarafından görüntülendi. 5 yıldır süren Deniz Bulutsuz davası hakkında ilk kez konuşan Ozan Güven'in açıklamaları gündem oldu. izinin yayınlanacağı platformun davetine katılan Ozan Güven, ilk Deniz Bulutsuz davası hakkında konuştu. 'Davanın mütalaası açıklandı ne demek istersiniz?' sorusuna cevap veren Ozan Güven, 'Beş senedir devam ediyor. Umarım en kısa zamanda artık biter, bir sonuca bağlanır da hepimiz rahat ederiz' açıklamasında bulundu.

Ozan Güven'e sürpriz doğum günü! Arkadaşının hediyesi şaşkına çevirdi
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ETİKETLER
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#Magazin
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