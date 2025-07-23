Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'in ihanetiyle yıkıldı: Geçmişimi çaldı, geleceğimi de çalmaya çalışıyor

Kızıl Goncalar, İstanbullu Gelin, Asmalı Konak, Karagül ve Haziran Gecesi gibi yapımlarda rol alan Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'in borçlarına kefil olması nedeniyle büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Borçların ödenmemesi sonrası bankalar, öncelikle borçluya değil, doğrudan sanatçının hesaplarına haciz işlemi uyguladı.

ÖZCAN DENİZ'İN TÜM BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son günlerde mali kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulan sanatçının, ekonomik açıdan zor günler geçirdiği öğrenildi.

Özcan Deniz'in davalık olduğu abisi Ercan Deniz'in yıllar önce kullandığı banka kredilerine kefil olduğu ve borçların ödenmemesi üzerine büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.

Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine, kefil olan Özcan Deniz'in tüm hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı. Sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.

ÖZCAN DENİZ'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Özcan Deniz'in avukatı yaptığı açıklamada, bankanın öncelikli olarak Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerektiğini fakat bunu yapmayarak doğrudan kefile yani Özcan Deniz'e icra uyguladığını belirtti.

Bu hukuki süreçle ilgili gerekli itirazların yapıldığı, mağduriyetin giderilmesi için dava açılacağı bildirildi.

ÖZCAN DENİZ: GELECEĞİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYOR

Özcan Deniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, kardeşi Ercan Deniz'e yönelik ağır ifadelerde bulundu ve "Bu, Ercan Deniz'in ilk ihaneti değil. Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim." dedi.

ÖZCAN DENİZ TÜM MAL VARLIĞINI KAYBEDEBİLİR

Tüm kazançlarına haciz konulan Özcan Deniz'in kredi kartlarını bile kullanamadığı, bazı projelerini iptal etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Sanatçının, yaşadığı ekonomik darboğazdan çıkmak için hukuk mücadelesine sıkı şekilde sarıldığını belirtti.

Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz arasında halihazırda birçok dava devam ediyor. Bu son gelişme, mevcut hukuki mücadelenin boyutlarını daha da artırdı.