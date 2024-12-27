Özcan Deniz ailesini sildi! "Kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum”

27 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:30

Kızıl Goncalar dizisinde Levent Alkanlı rolüyle yer alan Özcan Deniz, 2023 yılında İranlı modacı Samar Dadgar ile evlendi. Uzun zamandır ailesiyle kavgalı olan 53 yaşındaki Özcan Deniz'den yeni bir paylaşım geldi. Ailesini tamamen sildiğini açıklayan Özcan Deniz, “Karım ve yavrumu alıp gittim. Kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum” dedi.

Yer aldığı Kızıl Goncalar ile her hafta ekrandan olan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmişti. Kız kardeşi ve ağabeyine resti çeken Özcan Deniz, uzun süren sessizliğini bozdu.

ÖZCAN DENİZ AİLESİNİ SİLDİ

Geçtiğimiz aylarda aile üyeleriyle birbirine giren Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kız kardeşi Yurda Güler'e tepki göstermişti. Özcan Deniz'in ailesi de Deniz'in eşi Samar Dadgar'a yüklenmişti. Uzun süredir sessiz kalan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesini sildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz, ""Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum. Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkarla, müsrif ederek yaklaştın. Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bi yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, DAĞIMIN KARI KARIM VE BAHÇEMİN EN GÜZEL GÜLÜ YAVRUM'U YANIMA ALDIM,ALLAHA GÜVENİP SENİ ONA EMANET EDİP GITTIM BİRGÜN AFFEDİLMEN(İZ)DİLEĞİİLE. Seni, sizi hala çok seviyorum. Ama tek başına yetmiyor bu." dedi.

Yoluna eşi ve oğluyla devam edeceğini belirten Özcan Deniz, "Seni, sizi hala çok seviyorum. Ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve Çekirdek Ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici demi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi. Bu da bir armağandır diyip eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum. Sana teşekkür borçluyum Bana yaşattığın(ız) her ihanetle çok şey öğrettiğin(iz)için.Her şeye Şükürler olsun." diyerek sözlerini bitirdi.