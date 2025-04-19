Özcan Deniz bu sefer yorumlarda saydırdı: Başaramadılar

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, son olarak eşi Samar Dadgar'ın paylaşımına yaptığı yorumla gündem oldu. Özcan Deniz yorumda, "Başaramadılar, o yüzden çok öfkeliler" diyerek göndermede bulundu.

Ailesiyle davalık olan hatta dizi setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz, son olarak ailesine olan öfkesini eşi Samar Dadgar'ın yaptığı paylaşımına yorum olarak yazdı.

ÖZCAN DENİZ, YAPTIĞI YORUMLA AİLESİNE ÖFKE KUSTU

Bir dönem menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ile davalık olan Özcan Deniz, abisinin kara para akladıklarını iddialarına, "Tertemizim" diyerek cevap verdi. Özcan Deniz, son olarak eşi Samar Dadgar'ın kendisiyle yaptığı paylaşımına yaptığı yorumla ailesine öfke kustu. Özcan Deniz yorumda, "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikâyemsiniz" yorumunda bulundu.

Televizyon kanalına bağlanan Ercan Deniz, 'Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ben star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda hepimiz inceleme altındayız. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bu. Para aklama da suçtur. Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı." dedi.

Abisinin suçlamaları sonrası ilk kez konuşan Özcan Deniz, "Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel tertemiz" dedi.