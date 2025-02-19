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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan şiddet iddialarına cevap verdi!

Son günlerde geçirdiği kalp krizi sebebiyle dinlenme sürecinde olan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı. Vücudundaki darp izlerinin sebebini de açıklayan Feyza Aktan, eski eşine sahip çıktı.

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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan şiddet iddialarına cevap verdi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:53

Özcan Deniz, son günlerde annesinin eşi Samar Dadgar hakkında yaptığı açıklamaların ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'in eski Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Feyza Aktan iddiaları yalanlarken, Özcan Deniz'e sahip çıktı.

FEYZA AKTAN'DAN ŞİDDET AÇIKLAMASI

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine stent takılacak Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a da şiddet uyguladığı iddia edildi. Feyza Aktan konuyla ilgili; "Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Biz anne - baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" diyerek Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

ÖZCAN DENİZ'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Özcan Deniz son sağlık durumuyla ilgili, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda." dedi.

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