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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı! İfade verecek

Geçtiğimiz günlerde sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Özcan Deniz, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.

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Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı! İfade verecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 12:03

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı problemler sık sık gündeme geliyor. Son olarak annesinin eşi ve kendisi hakkında yaptığı yorum sonrası fenalaşan Özcan Deniz, kalp spazmı geçirdi. Yeni bir olayla gündeme gelen Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖZCAN DENİZ İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncunun Sarıyer Uskumruköy’de sit arazisinde yer alan villaya izinsiz ve ruhsatsız havuz ve garaj yaptırdığını tespit etti. Başsavcılık tarafından Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Ünlü oyuncu ifadesinin alınması için savcılık tarafından İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

ÖZCAN DENİZ'İN EŞİ VE AİLESİ BİRBİRİNE GİRDİ

Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılmasının ardından paylaşım yapan eşi Samar Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız! Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum! Ona bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.

Özcan Deniz ise ailesiyle ilgili, "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle üzücü bir şekilde karşı karşıya olmanın durumunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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