Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu

Özgü Namal ile başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Samar Dadgar, "Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum!" dedi.

ÖZCAN DENİZ HASTANELİK OLDU

Özcan Deniz geçtiğimiz aylarda ailesiyle tüm bağlarını kopardığını ve tek ailesinin eşi ve oğlu olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı" diyen anne Deniz ayrıca "Samar, torunum Kuzey’in ruhunu çaldı. Özcan, Özcan değil. Gelinim Feyza, annem derdi bana evlilikleri bitmesin diye çok gayret ettim" dedi.

Gelin ve kayınvalide arasında devam eden tartışmanın ardından Samar Dadgar, son paylaşımda Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını belirtti. Özcan Deniz'in eşi Samar "Bitmedi düşmanlığınız! Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum! Ona bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.