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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz gelini hakkında iddialarda bulundu. Özcan Deniz'in karısı Samar Dadgar ise hastaneye gittiklerini belirterek, tehditler savurdu.

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Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 14:33

Özgü Namal ile başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Samar Dadgar, "Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum!" dedi.

ÖZCAN DENİZ HASTANELİK OLDU

Özcan Deniz geçtiğimiz aylarda ailesiyle tüm bağlarını kopardığını ve tek ailesinin eşi ve oğlu olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı" diyen anne Deniz ayrıca "Samar, torunum Kuzey’in ruhunu çaldı. Özcan, Özcan değil. Gelinim Feyza, annem derdi bana evlilikleri bitmesin diye çok gayret ettim" dedi.

Gelin ve kayınvalide arasında devam eden tartışmanın ardından Samar Dadgar, son paylaşımda Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını belirtti. Özcan Deniz'in eşi Samar "Bitmedi düşmanlığınız! Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum! Ona bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ÖZCAN DENİZ'İN ANNESİ KİMDİR?
Bilindiği üzere, Özcan Deniz 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmiş ve bu evlilikten Kuzey adında bir oğlu olmuştu. Ancak çiftin yollarını 2019’da ayırmasının ardından Deniz’in hayatına giren yeni isim, İranlı modacı Samar Dadgar olmuştu. Çift, Ocak 2023’te evlenmişti ve bu evlilik Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz tarafından onaylanmadı. İddialara göre, anne Kadriye Deniz, oğlunun Samar Dadgar ile evlenmesini istemiyordu ve bu durumu çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.
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