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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Abisine resti çekti

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. İfadesi ortaya çıkan Özcan Deniz, "Buna rağmen hala mağdurum" derken, abisi ile ilgili sorulara cevap vererek "Çocuğumun malını kimseye yedirmem" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 13:05

Ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde yer alan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde Kızıl Goncalar setinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz şimdi ise 'İmar kirliliğine neden olmak' suçu nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayla gündemde.

ÖZCAN DENİZ İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Şarkıcı Özcan Deniz, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Soruşturma çerçevesinde "şüpheli" sıfatıyla adliyede ifade veren Özcan Deniz, “Ben sadece kullanım hakkım olan bir malda oturuyorum. Yapılarla hiçbir ilgim yok. Belediye bu konuda çözüm üretmeyince şikayetçi oldum ve yasal yollarla haklarımı savunmaya başladım. Fakat buna rağmen hâlâ mağdurum” dedi.

Yaşadığı süreci anlatan Deniz, “Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı” dedi

"TAMAMEN MAĞDUR POZİSYONDAYIM"

Belediyeye giderek yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatan Deniz, “İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş” dedi. Kendisinin mağdur pozisyonunda olduğunu söyleyen Özcan Deniz, “İnşaat 1,5 - 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldü. Bu süreçte hiçbir dava söz konusu olmadı. Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım” dedi.

"ÇOCUĞUMUN HAKKI"

Deniz, durumu savcılığa da anlattığını belirterek, "Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp yıkılsın dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez” dedi.

ÖZCAN DENİZ'İN VİLLALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanında bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, Deniz'in ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti. Özcan Deniz villalarının bulunduğu site havadan görüntülendi.

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