Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül küslüğünü vefat bitirdi! Bir an olsun yanından ayrılmadı

11 Aralık 2024 14:26 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:55

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, annesi Faika Arık'ın vefatı sonrası mevlid okuttu. Özcan Deniz, annesini kaybeden eski dostu Mahsun Kırmızıgül'ün taziyesine katıldı.

Mahsun Kırmızıgül​, vefat​ eden annesi​ Faike Arık için mevlit okuttu. Sanatçıyı; Talat Bulut, Özcan Deniz, Mustafa Topaloğlu, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Ahmet Tatlı ve Nihat Doğan gibi isimler yalnız bırakmadı. Mahsun Kırmızıgül'ün uzun dönem küs kaldığı Özcan Deniz de Mevlide katılan isimler arasında yer aldı.

ÖZCAN DENİZ İLE MAHSUN KIRMIZIGÜL'Ü YALNIZ BIRAKMADI

Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz hafta vefat eden annesi Faike Arık için mevlid okuttu. Mevlide gelenler arasında yıllardır küs olduğu Kızılcık Şerbeti oyuncusu Özcan Deniz’ de katıldı. Mahsun Kırmızıgül'e başsağlığı dileyen Özcan Denizi mevlit boyunca yakın arkadaşının yanından ayrılmadı.

MAHSUN KIRMZIGÜL'DEN ANNESİNE DUYGUSAL VEDA

Ünlü şarkıcı annesinin vefatı sonrası, ''Annemin vefatı dolayısıyla bu zor günlerimde yanımda olan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese yürekten minnettarım. Cumhurbaşkanımızdan ana muhalefet liderlerine, bakanlarımız ve milletvekillerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sanat ve iş dünyasındaki kıymetli dostlarımdan Diyarbakır ve Bingöl’deki hemşehrilerime kadar herkesin varlığı bize güç verdi." dedi.