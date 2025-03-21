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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz yine hastanede! Eşi Samar Dadgar son sağlık durumunu paylaştı

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Bugün tekrar hastaneye yatan Özcan Deniz'in son sağlık durumunu eşi Samar Dadgar paylaştı.

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Özcan Deniz yine hastanede! Eşi Samar Dadgar son sağlık durumunu paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 15:52

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmış, ünlü şarkıcının kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Özcan Deniz bugün tekrar hastaneye kaldırıldı.

ÖZCAN DENİZ ANJİYO OLDU

Kan tahlili sonucu çıkan Özcan Deniz bugün anjiyo oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" notuyla paylaştı.

Kalp spazmı geçirdiğini açıklayan Özcan Deniz, sağlığıyla ilgili, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" dedi.

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