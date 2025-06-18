Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz hakkında karar çıktı! Samar Dadgar'ı tehdit ettiği öne sürülmüştü

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz'in, Özcan Deniz'in evine izinsiz girdiği ve eşi Samar Dadgar'ı tehdit ettiği iddia edilmişti. Yargıya taşınan olayda Ercan Deniz hakkında karar çıktı.
Özcan Deniz, bir süre menajerliğini de yapan abisiyle bütün bağlarını kopardı ve iki kardeş birbirleri hakkında sözleriyle uzun süre gündemden düşmedi. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan gerilimler devam ediyor. Son dönemde gündeme gelen iddialar, aile içi çatışmanın yeni bir boyut kazandığını ortaya koydu.
Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'in, ünlü şarkıcının evine izinsiz girdiği ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a tehditlerde bulunduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından yaşanan olaylar, yargıya taşındı. Mahkeme, beyanları ve delilleri dikkate alarak Ercan Deniz hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara göre Ercan Deniz, hem Dadgar'a hem de yaşadığı konuta yaklaşamayacak ve iletişim yollarıyla temas kuramayacak.
Özcan Deniz yaşanan kavgaların ardından oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar ile aile pozuna, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" mesajını yazdı.