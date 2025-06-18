Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz hakkında karar çıktı! Samar Dadgar'ı tehdit ettiği öne sürülmüştü

Özcan Deniz, bir süre menajerliğini de yapan abisiyle bütün bağlarını kopardı ve iki kardeş birbirleri hakkında sözleriyle uzun süre gündemden düşmedi. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan gerilimler devam ediyor. Son dönemde gündeme gelen iddialar, aile içi çatışmanın yeni bir boyut kazandığını ortaya koydu.

MAHKEME ÖZCAN DENİZ'İN ABİSİ HAKKINDA KARARINI VERDİ

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'in, ünlü şarkıcının evine izinsiz girdiği ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a tehditlerde bulunduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından yaşanan olaylar, yargıya taşındı. Mahkeme, beyanları ve delilleri dikkate alarak Ercan Deniz hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara göre Ercan Deniz, hem Dadgar'a hem de yaşadığı konuta yaklaşamayacak ve iletişim yollarıyla temas kuramayacak.

Özcan Deniz yaşanan kavgaların ardından oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar ile aile pozuna, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" mesajını yazdı.