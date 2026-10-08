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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 21:25

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın acı günü! “ Kimseyle konuşacak durumda değilim”

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, aldığı acı haberle sarsıldı. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç yaşta yaşanan kayıp, Samar Dadgar’ın ailesinde büyük üzüntüye neden oldu. Acısını sosyal medya üzerinden paylaşan Dadgar, yeğeninin vefatını takipçilerine duyurdu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın acı günü! “ Kimseyle konuşacak durumda değilim”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 21:25

’in eşi , ailesini yasa boğan bir kayıp yaşadı. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin hayatını kaybettiğini hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Henüz hayatının başında olan küçük yeğeninin vefat haberi, Dadgar ve ailesini derinden sarstı. Dadgar’ın paylaşımının ardından sevenleri genç kadına destek mesajları gönderdi.

ÖZCAN DENİZ'İN EŞİ SAMAR DADGAR'IN ACI GÜNÜ!

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Henüz 3 yaşında olan Liam’ın vefat haberi, Dadgar’ın ailesini yasa boğdu. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Küçük yeğeninin vefatıyla sarsılan Samar Dadgar, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşırken aynı zamanda kendisine ulaşmak isteyenlerden anlayış istedi.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın acı günü! “ Kimseyle konuşacak durumda değilim”

Dadgar paylaşımında, “Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam’ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın acı günü! “ Kimseyle konuşacak durumda değilim”

Acısını paylaşan Samar Dadgar’ın bir süre yaşadığı bu zor süreç nedeniyle gözlerden uzak kalmak istediği de paylaşımındaki sözlerinden anlaşıldı. Samar Dadgar’ın bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, sevenleri de genç kadına başsağlığı mesajları gönderdi.

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#özcan deniz
#samar dadgar
#sosyal medya
#Liam
#Magazin
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