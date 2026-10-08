Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın acı günü! “ Kimseyle konuşacak durumda değilim”

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, ailesini yasa boğan bir kayıp yaşadı. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Henüz hayatının başında olan küçük yeğeninin vefat haberi, Dadgar ve ailesini derinden sarstı. Dadgar’ın paylaşımının ardından sevenleri genç kadına destek mesajları gönderdi.

ÖZCAN DENİZ'İN EŞİ SAMAR DADGAR'IN ACI GÜNÜ!

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Henüz 3 yaşında olan Liam’ın vefat haberi, Dadgar’ın ailesini yasa boğdu. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Küçük yeğeninin vefatıyla sarsılan Samar Dadgar, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşırken aynı zamanda kendisine ulaşmak isteyenlerden anlayış istedi.

Dadgar paylaşımında, “Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam’ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Acısını paylaşan Samar Dadgar’ın bir süre yaşadığı bu zor süreç nedeniyle gözlerden uzak kalmak istediği de paylaşımındaki sözlerinden anlaşıldı. Samar Dadgar’ın bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, sevenleri de genç kadına başsağlığı mesajları gönderdi.