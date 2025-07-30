Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tüm bildiklerini anlattı! Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler sarf etti

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz ile mal varlığı sebebiyle karşı karşıya kalmış ve mahkemelik olmuştu. Aile üyeleri birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunurken, konu hakkında Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan da konuştu. Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Feyza Aktan, "Ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?" dedi.

FEYZA AKTAN, ÖZCAN DENİZ'İ TUTTU, ERCAN DENİZ'E İSE DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan da sessizliğini bozarak Ercan Deniz'e sert sözlerle yüklendi. Feyza Aktan, "Özcan'la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin?" diyerek sözlerine başladı.

Aktan, Ercan Deniz'in Özcan'a duyduğu güveni kötüye kullandığını ve kardeşinin imzalarının bedelini tüm servetine el koyarak ödetmeye çalıştığını belirtti. Ercan Deniz'in tüm aileyi darmadağın ettiğini belirten Feyza Aktan, "Madem bana artık kazandırmayacak, o halde kimseye kazandırmasın' mantığıyla ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?" dedi.

Sibel Semerci, sosyal medya paylaşımında kavgaya dahil oldu ve abisi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı. Özcan Deniz'in yanında olduğunu belirten Sibel Semerci, "Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, ağabeyi sandığımız vicdansız!" dedi.

Abisine adeta öfke kusan Sibel Semerci, "Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. "Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim" desene vicdansız" diyerek sözlerine devam etti.