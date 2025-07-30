Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tüm bildiklerini anlattı! Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler sarf etti

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz' hakkında çok konuşulacak paylaşımda bulundu. Eski eşi Özcan Deniz'e hak veren Feyza Aktan, "Özcan'la evliyken, servetin tek varisi olmak için bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalıştın" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tüm bildiklerini anlattı! Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler sarf etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:58

Ünlü sanatçı , kardeşi Ercan Deniz ile mal varlığı sebebiyle karşı karşıya kalmış ve mahkemelik olmuştu. Aile üyeleri birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunurken, konu hakkında Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan da konuştu. Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Feyza Aktan, "Ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?" dedi.

FEYZA AKTAN, ÖZCAN DENİZ'İ TUTTU, ERCAN DENİZ'E İSE DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan da sessizliğini bozarak Ercan Deniz'e sert sözlerle yüklendi. Feyza Aktan, "Özcan'la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin?" diyerek sözlerine başladı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tüm bildiklerini anlattı! Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler sarf etti

Aktan, Ercan Deniz'in Özcan'a duyduğu güveni kötüye kullandığını ve kardeşinin imzalarının bedelini tüm servetine el koyarak ödetmeye çalıştığını belirtti. Ercan Deniz'in tüm aileyi darmadağın ettiğini belirten Feyza Aktan, "Madem bana artık kazandırmayacak, o halde kimseye kazandırmasın' mantığıyla ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?" dedi.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tüm bildiklerini anlattı! Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler sarf etti

Sibel Semerci, sosyal medya paylaşımında kavgaya dahil oldu ve abisi Ercan Deniz'e ağzına geleni saydı. Özcan Deniz'in yanında olduğunu belirten Sibel Semerci, "Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, ağabeyi sandığımız vicdansız!" dedi.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tüm bildiklerini anlattı! Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler sarf etti

Abisine adeta öfke kusan Sibel Semerci, "Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. "Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim" desene vicdansız" diyerek sözlerine devam etti.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tüm bildiklerini anlattı! Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler sarf etti
ETİKETLER
#özcan deniz
#Aile Kavgası
#Ercan Deniz
#Feyza Aktan
#Sibel Semerci
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.