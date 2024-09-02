Özcan Deniz'in korumaları genç kızı ezdi! Görüntülere tepki yağdı

02 Eylül 2024 14:22 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:22

Başrolünü Özgü Namal ile paylaştığı Kızıl Goncalar seti için tatilini sonlandıran Özcan Deniz, dün Alaçatı'da koruma ordusuyla görüntülendi. Dar sokakta yolda yürüyen vatandaşları iten korumalar tepki toplarken, konuyla ilgili Özcan Deniz'den bir açıklama gelmedi.

ÖZCAN DENİZ'İN KORUMA ORDUSU TEPKİ TOPLADI

Gazete Magazin tarafından görüntülenen Özcan Deniz, Alaçatı sokaklarını birbirine kattı. Aracına binmek için koruma ordusuyla yürüyen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, tepki topladı.

Korumalar sokakta yürümekte güçlük çeken genç bir kadını yolda yürüyen genç kadını itince sinirler biranda gerildi. Yaşanan duruma sinirlenen kadın, "Ne yapacağım Özcan Deniz'i mi yiyeceğim!" diyerek tepki gösterdi.

ÖZCAN DENİZ TÜM AİLESİYLE BİRBİRİNE GİRDİ

Özcan Deniz'in "Tüm ailemi hayatımdan çıkardım" paylaşımının ardından kız kardeşi Yurda Güler, gelinleri Samar Dadgar'ı hedef alarak, "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!" ifadelerine yer vermişti.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz gece yarısı yeni bir paylaşım yaparak "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve en sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullandı.