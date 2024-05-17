Özge Yağız kendisine hakaret eden sayfalar hakkında suç duyurusunda bulundu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 17:41 - Güncelleme : 17 May 2024 17:42
Son olarak Safir dizisinde rol alan Özge Yağız kendisine hakaret eden hesaplar hakkında işlem başlattığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Baba, Safir, Sol Yanım ve Yemin gibi yapımlarda rol alan Özge Yağız, son zamanlarda kendisine sürekli hakaret ve taciz eden hesaplar hakkında işlem başlattı.
ÖZGE YAĞIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Özge Yağız, Avukatı aracılığıyla kendisine uzun zamandır hakaret ve taciz eden belirli hesaplara suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklama kişilik haklarına yönelik saldırının katlanarak arttığı belirtildi.
Kaynak: TGRT Haber