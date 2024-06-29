Özgü Namal'ın titizlik hastalığı set ekibini canından bezdirdi

29 Haziran 2024 15:02 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:02

2020 yılında eşini kaybetmesinin ardından Muğla'da yaşadığı evinden İstanbul'a taşınan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara geri döndü. İddiaya göre, oyuncunun herkes tarafından bilinen titizlik hastalığı ekibe zor anlar yaşatıyor.

ÖZGÜ NAMAL'IN TİTİZLİK HASTALIĞI EKİBİ CANINDAN BEZDİRDİ

Takvim’den Aydın Hamza’nın haberine göre; titizlik hastalığıyla bilinen Özgü Namal’ın settekilere zor anlar yaşatıyor. Sete kişisel sandalyesini getiren ve bu sandalyeye başkalarını oturtmayan Namal, makyajını da bizzat kendisi yapmayı tercih ediyor. Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönen Namal’ın setteki detaycılığı bazı çalışanları rahatsız ettiği iddia edildi.