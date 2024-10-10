Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş'ı hiç böyle görmediniz!

10 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:06

Yabancı Damat dizisinin Niko'su Özgür Çevik, dün akşam ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen törenle 4 yıldır birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile evlendi.

Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinin Niko'su Özgür Çevik, dün akşam evlendi. Oyuncu arkadaşlarının akın ettiği geceye Hasibe Eren, Tolga Sarıtaş​, Engin Akyürek​ ve Aras Aydın katıldı. Sahneden inmeyen Tolga Sarıtaş, Özgür Çevik ile beraber düet yaptı.

ÖZGÜR ÇEVİK VE TOLGA SARITAŞ KARŞILIKLI GÖBEK ATTI

Geçtiğimiz aylarda evlenen Tolga Sarıtaş yakın arkadaşı Özgür Çevik'in düğününe katıldı. Eşi Zeynep Mayruk ile düğüne katılan Tolga Sarıtaş, gelin ve damat ile çektirdiği kareyi " Sizi çok seviyoruz" notuyla paylaştı. Birlikte sahneye çıkan ikili Tolga Sarıtaş ile Özgür Çevik hem düet yaptı, hem de doyasıya eğlendi.

YABANCI DAMAT'IN NİKO'SU VE KADİR'İ BİR ARADA

Düğüne katılanlar arsında Engin Akyürek de yer aldı. Yabancı Damat dizisinde birlikte çalışan ve o günden itibaren 20 yıldır yakın dost olan iki ismin karesine beğeni yağdı. Engin Akyürek evlilik sorularına ise, "Kısmet" dedi.