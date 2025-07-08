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 | İrem Çınar

Özkan Uğur’suz ikinci yıl! Ailesinden duygusal paylaşım: Boşluğun dolmuyor

Türk sanat camiasının başarılı ismi, MFÖ grubunun sevilen üyesi Özkan Uğur, ölümünün ikinci yıl dönümünde sevdikleri tarafından özlemle anılıyor. Usta sanatçının oğlu Alişan Uğur ve eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarda bulundu.

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Özkan Uğur’suz ikinci yıl! Ailesinden duygusal paylaşım: Boşluğun dolmuyor
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 17:23

Türk müziğinin ve sinemasının usta ismi , 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını hüzne boğan Uğur, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından özlemle anılıyor.

Özkan Uğur’suz ikinci yıl! Ailesinden duygusal paylaşım: Boşluğun dolmuyor

EŞİ AYSUN ASLAN UĞUR’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü sanatçının eşi , sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, eşine olan hasretini şu sözlerle dile getirdi:

"Özkan’ımız gideli iki yıl oldu. Boşluğun dolmuyor, sevgin tükenmiyor benim can adamım. Melek ruhlum, nur içinde yat aşkım. Unutulmazsın…"

Özkan Uğur’suz ikinci yıl! Ailesinden duygusal paylaşım: Boşluğun dolmuyor

"SENİ KELİMELERLE İFADE EDEMEYECEK KADAR ÇOK ÖZLÜYORUM"

Uğur’un oğlu da babasıyla olan anılarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Canım babamı uğurlayalı iki yıl oluyor. Bir gün, bir an bile geçmiyor ki seni düşünmeyeyim. Ne yapsam, nereye gitsem, hep sen varsın. Seni kelimelerle ifade edemeyecek kadar çok özlüyorum, özlüyoruz. Unutulmazsın."

Özkan Uğur’suz ikinci yıl! Ailesinden duygusal paylaşım: Boşluğun dolmuyor

VEFATININ ARDINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM

Aysun Aslan Uğur, eşinin vefatından kısa süre sonra da duygularını kamuoyuyla şu sözlerle paylaşmıştı.

"Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki… Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın."

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