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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:32

Özlem Öz’ün hesabı kapatıldı! Eşi Tayyar Özden yeni hesap açıklaması

Sosyal medya da ‘Tayyargiller’ olarak bilinen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti yeni bir olayla gündemdeki yerlerini aldılar. Bu kez çocuklarının sünnet sürecine ilişkin paylaşımlarıyla dikkatleri üzerlerine çeken Özlem Öz, sosyal medyasında erişim engeli getirildi. Bu olayların ardından da eşi Tayyar Öz’den açıklama geldi. Paylaşımın yanlış anlaşılma olduğunu eşi Özlem Öz’ün yeni bir hesap daha açacağını duyurdu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Özlem Öz’ün hesabı kapatıldı! Eşi Tayyar Özden yeni hesap açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:32

Aile hayatlarıyla kısa süre de gündemdeki yerlerini alan ve Tayyar Öz çiftinden tekrardan dikkatleri üzerlerine çekecek bir durum meydana geldi. Özlem Öz’ün sosyal medyasından çocuklarının süreciyle ilgili paylaşımlar yapmasının ardından sosyal medyasına getirilmişti. Bunun ardından eşi Tayyar Öz’den yeni hesap açılışına dair açıklamalar geldi.  

ÖZLEM ÖZ’ÜN HESABI KAPATILDI!

Sosyal medyanın çok konuştuğu isimlerden biri olan ve ‘Tayyaygiller’ olarak bilinen Özlem Öz ve Tayyar Öz, çifti, aile hayatlarını takipçileriyle paylaşmasıyla dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yerini alıyor. Günlük yaşamdan pek çok paylaşım yapan ünlü çift lüks yaşantılarıyla da sık sık gündeme geliyorlar.

Özlem Öz’ün hesabı kapatıldı! Eşi Tayyar Özden yeni hesap açıklaması

Geçtiğimiz Ağustos ayında beşinci kez anne olan Özlem Öz, bu kez de çocuklarıyla ilgili yaptığı bir paylaşım çok konuşuldu. Sünnet sürecine ilişkin paylaşımıyla tartışma başladı. Doktorla yapılan konuşma da dikkatleri üzerine çekti.

Özlem Öz’ün hesabı kapatıldı! Eşi Tayyar Özden yeni hesap açıklaması

Çocuk mahremiyetine dikkat çeken kullanıcı yorumlarıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı’na da çağrıda bulunuldu. Bakanlık başvurunun ardından Özlem Öz’ün sosyal medyasına erişim engeli getirdi. Bakanlık, çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal eden görüntü ve konuşmalar nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Özlem Öz’ün hesabı kapatıldı! Eşi Tayyar Özden yeni hesap açıklaması

Açılama da çocukların sağlık süreçlerinin ve özel yaşamlarının sürekli paylaşılması taşıdığı riskler vurgulanırken anne baba olmanın çocuğun mahremiyetini üzerinde sınırsız yetki veremediği de belirtildi. Tüm bunların ardından Özlem Öz’ün milyonlarca takipçili hesabına Türkiye’den erişim yedi.

Özlem Öz’ün hesabı kapatıldı! Eşi Tayyar Özden yeni hesap açıklaması

Tayyar Öz’de konuyla ilgili açıklama videosunu yayınlayıp hem eşinin hem de yeni bir hesap duyurusu geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen olaylardan sonra Tayyar Öz’ün açıklaması da dikkatleri üzerine çekti.

Özlem Öz’ün hesabı kapatıldı! Eşi Tayyar Özden yeni hesap açıklaması

EŞİ TAYYAR ÖZDEN YENİ HESAP AÇIKLAMASI

Özlem Öz’ün eşi Tayyar Öz, paylaşımlarda kötü niyet olmadığını ve sünnet anını yayınladıklarını bunun öncesinde de esprili bir konuşma olduğunu ifade etti. Çocukların korunmasına ve mahremiyetine yönelik çalışmaları desteklediklerini ifa de etti.

Özlem Öz’ün hesabı kapatıldı! Eşi Tayyar Özden yeni hesap açıklaması

Diğer bir yandan da istemeden de olsa toplumsal rahatsızlığa yol açtılarsa özür diledi. Tayyar Öz, “Hukuk önünde kendimizi ifade edeceğiz, Özlem Hanım da kendisini toparladıktan sonra çocukların olmadığı yeni bir hesap üzerinden paylaşımlarını yapmaya başlayacak” ifadelerini kullandı. Tayyar Öz, eşinin yakında yeni bir hesapla paylaşım yapmaya devam edeceğini de duyurdu.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#Özlem Öz
#sünnet
#Tayyar Öz
#Erişim Engeli
#Aile Ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı
#Magazin
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