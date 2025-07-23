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 | Dilek Ulusan

Ozzy Osbourne'nin serveti ortaya çıktı! Çocuklarından bazılarına kötü haber

Black Sabbath'ın solisti İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Döneminin en ünlü sanatçılarından biri olan Osbournei'nin serveti de ortaya çıktı.

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Ozzy Osbourne'nin serveti ortaya çıktı! Çocuklarından bazılarına kötü haber
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:41

Black Sabbath grubunun solisti İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Osbourne'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 çocuğu bulunan Ozzy Osbourne'nin serveti de ortaya çıktı.

OZZY OSBOURNE'NİN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Dünyaca ünlü Heavy Metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 76 yaşında yaşamını yitirdi. Osbourne'nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah hayata gözlerini yumduğunu, kelimelerin ifade edemeyeceği kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve etrafı sevgiyle çevriliydi". denildi.

Ozzy Osbourne'nin serveti ortaya çıktı! Çocuklarından bazılarına kötü haber

Gelen sorular karşısında sitem eden aile, "Herkesin şu anda ailemizin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ailesi, Osbourne'nun nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ozzy Osbourne'nin serveti ortaya çıktı! Çocuklarından bazılarına kötü haber

Forbes Dergisi'nin yaptığı açıklamaya göre; 6 çocuğu bulunan Ozzy Osbourne'un 2025 yılında serveti; yaklaşık 240 milyon dolar.

Ozzy Osbourne'nin serveti ortaya çıktı! Çocuklarından bazılarına kötü haber

60 yıllık kariyeri boyunca solisti olduğu Black Sabbath ile 9, solo olarak; 13, derleme olarak; 4, EP olarak; 5 ve konser albümü olarak; 2 olmak üzere toplamda 33 albüm üreten Ozzy Osbourne, birçok kez dünya turnesine çıktı.

Ozzy Osbourne'nin serveti ortaya çıktı! Çocuklarından bazılarına kötü haber

Sharon Osbourne'nun ve ondan doğan 3 çocuğun Ozzy Osbourne'nun mülkleri, yayın hakları, telif hakları ve hatıra eşyaları da dâhil olmak üzere mirasın büyük bir kısmını alacağı, ilk eşi Thelma Riley'den doğan iki çocuğu ve onun ilk eşinden dünyaya gelen çocuğun ise mirastan mahrum kalacağı iddia edildi.

ETİKETLER
#ölüm
#Ozzy Osbourne
#Black Sabbath
#Heavy Metal
#Parkinson Hastalığı
#Magazin
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