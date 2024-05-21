Pelin Akil, boşanma iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 16:09 - Güncelleme : 21 May 2024 16:10
Oynadıkları Arka Sıradakiler dizisinde tanışan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti 2016 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftin boşanmaya karar verdiği iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan Akil, “Tartışmalar oluyor, boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok" dedi.
İkiz kızları bulunan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin evliliklerinde kriz olduğu ve boşamaya karar verdikleri iddiası üzerine açıklama yapan Pelin Akil, iddiaları yalanladı.
PELİN AKİL'DEN BOŞANMA HABERLERİNE İLK CEVAP
Muhabir Online tarafından görüntülenen Pelin Akil, "Bir süredir birlikte görüntülenmiyorsunuz, boşanma iddiası için ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok, her şey ortada. Tabi ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar da kulaktan kulağa başka şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda" sözleriyle cevap verdi.
Kaynak: TGRT Haber