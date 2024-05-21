Pelin Akil, boşanma iddiaları hakkında ilk kez konuştu

21 May 2024 16:09 - Güncelleme : 21 May 2024 16:10

İkiz kızları bulunan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin evliliklerinde kriz olduğu ve boşamaya karar verdikleri iddiası üzerine açıklama yapan Pelin Akil, iddiaları yalanladı.

PELİN AKİL'DEN BOŞANMA HABERLERİNE İLK CEVAP

Muhabir Online tarafından görüntülenen Pelin Akil, "Bir süredir birlikte görüntülenmiyorsunuz, boşanma iddiası için ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok, her şey ortada. Tabi ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar da kulaktan kulağa başka şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda" sözleriyle cevap verdi.