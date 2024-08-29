Pelin Akil, boşanma iddialarına cevap verdi! Yetmedi sosyal medyadan da ti'ye aldı

29 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:26

Arka Sıradakiler dizisinin çekimleri sırasında tanışan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, 2016 yılında evlendi. İkiz kızlarını 2019 yılında dünyaya getiren çifti hakkında zaman zaman ayrılık haberi çıkıyor. Pelin Akil'in verdiği bir röportajda, "Şu an boşanmıyoruz" açıklaması yapmış ve bu sözlerle gündem olmuştu. Pelin Akil dün akşam verdiği röportajda ise boşanma iddialarını yalanlayarak "'dijital dolandırıcılık' dedi.

PELİN AKİL, ANIL ALTAN İLE AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI

Ayrılık haberleri sosyal medyada yayılırken, Pelin Akil iddiaları yalanlayarak, "Pelin Akil boşanma haberini doğruladı' diyor. Sonra devamı storyde diyor. Ben de yapacağım böyle bir şey. Bunu kullanıyorlar. Bunun böyle olmadığını anlayın. Bu dijital dolandırıcılık" dedi.

PELİN AKİL 'BOŞANMA' İDDİALARINI BÖYLE Tİ'YE ALDI

Bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pelin Akil, "Anılcım açarsan bir şey söyleyeceğim, ben yine magazine saçma sapan konuştum" yazarak çıkan haberleri ve verdiği röportajı ti'ye aldı.