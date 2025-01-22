Pelin Akil ''Boşanmıyoruz'' dedi, yüzündeki ifade ise kafaları karıştırdı

22 Ocak 2025 10:19 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:19

Son dönemde boşanma haberleriyle gündem olan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yeni tiyatro oyunuyla izleyicisinin karşısına çıkan Pelin Akil, yeni açıklamalarıyla kafaları karıştırdı.

Son dönemde yan yana gelmeyen ve sosyal medyada hiç fotoğraf paylaşmayan Pelin Akil​ ile Anıl Altan​ çiftinin boşanmaya karar verdiği iddia​ edildi. Konu hakkında konuşlan Pelin Akil'in mimikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN BOŞANIYOR MU?

Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, Arka Sıradakiler dizisinde tanışmış ve bir süre aşklarını ilan etmişti. 2016 yılında da evlenen çiftin ikiz kızları Alin ile Lina 2019 yılında dünyaya geldi. Son yıllarda sürekli haklarında boşanma​ iddiaları çıkan çift, haberleri her seferinde yalanladı.

Yeni tiyatro oyunuyla gündemde olan pelin Akil, oyunu için çıktığı alışverişte görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Pelin Akil, "Şu an böyle bir durum yok. Bu tarz haberler çok sık çıkıyor. Anıl da çıktıkça açıklama yapıyor." dedi. "Herhangi bir sorun yok mu aranızda?" sorusuna ise cevap vermekten kaçınan oyuncu, yüz ifadesiyle kafaları karıştırdı.

Böyle saçma şeyler oldu. Nereden çıktığını biliyorum da bir kavgamız olmuştu, bir dertleşmiştim arkadaşıma söylediğim şeyler çarpılarak magazin sayfalarında çıkmıştı. Yakın arkadaşımdı, sonra benle alakalı olmadığını söylemişti.