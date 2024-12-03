Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşandığı iddia edildi! O detay dikkatlerden kaçmadı

03 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:04

İkiz kızları bulunan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin zaman zaman ayrılacağı iddia edildi. Her seferinde ayrılık iddialarını yalanlayan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşandığı iddia edildi. Anıl Altan'dan iddialara ilk cevap geldi.

Daha önce haklarında çıkan ayrılıkla ilgili konuşan Pelin Akil​ ile Anıl Altan​ çifti konuyla ilgili “Bitmedi ya! Ben tekniği anladım. 'Pelin Akil boşanma​ haberini doğruladı' diyorlar ve tıklanma alıyorlar. Öyle bir şey yok." diyerek çıkan ayrılık​ iddialarını yalanlamıştı. Çiftin bugün boşandığı iddia edildi.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN'IN BOŞANDIĞI İDDİA EDİLDİ

2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin bugün boşandığı iddia edildi. Gossip pasta isimli hesabın iddiasına göre, çift sessiz sedasız boşandı. Bugün ilk tiyatro oyunu bulunan Pelin Akil, tüm aile üyelerini oyununa davet ettiğini söylerken, Anıl Altan'ın herhangi bir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

ANIL ALTAN'DAN BOŞANMA HABERLERİNE CEVAP GELDİ

Boşanma iddialarına cevap veren Anıl Altan ikizleri ile beraber eşinin tiyatro oyunu izlemeye gittiklerini belirterek, "Üç senedir bizi boşuyorlar... Bu haberler tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" dedi.

PELİN AKİL BOŞANMA İDDİALARINA BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ

Bitmedi ya! Ben tekniği anladım. 'Pelin Akil boşanma haberini doğruladı' diyorlar ve tıklanma alıyorlar. Öyle bir şey yok. 'Anıl Altan çocuklarına şiddet uyguluyor' diye yapacağım ben de. Bu bence dijital dolandırıcılık ama ben dolandırılmam.