Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda bir bölüm daha kalmak istemiyor!

22 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:21

Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit karakterine partner olarak Yalı Çapkını dizisine dahil olan Pelin Akil, diziden erken ayrılmak istiyor. Oynadığı Dicle karakterinin planlanan farklı seyretmesi üzerine Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda daha fazla kalmak istemiyor.

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'na bu sezon dahil olan Pelin Akil diziden ayrılıyor. Beklenenden daha erken diziden ayrılan Pelin Akil'in karakterin şuanki konumdan memnun olmadığı için ayrılık tarihi erkene çekildi.

PELİN AKİL, DAHA FAZLA YALI ÇAPKINI'NDA KALMAK İSTEMİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisinin ekibine bu sezon Diyar rolüyle katılan Pelin Akil, diziye planlanan tarihten erken veda ettiği ortaya çıktı. Başta Ferit’in (Mert Ramazan Demir) çok değer verdiği bir karakter olarak diziye dahil olan Diyar’ın kötücülleşmesi üzerinde Akil’in diziden ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi. Ayrıca yeni oyunu da başlayacak olan ve yoğun bir prova süreci olan Pelin Akil, birkaç bölüm sonra planlanan vedası erkene alındı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ FİNAL OLUYOR

Ünlü oyuncu Pelin Akil son kez sete çıkarken, Yalı Çapkını için de yeni gelişmeler yaşandı. Reytingleri artmazsa yılbaşı sonrası biteceği konuşulan dizi için henüz netleşmiş bir final kararı ise alınmadı.