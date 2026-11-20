Oynadığı her rolle adından söz ettirmeyi başaran Pelin Akil, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Öyle ki meslektaşı olan eski eşi Anıl Altan’ın ikiz kızları Alin ve Lina’yla 13 yıldır beklenen ve şimdilerde tüm dünyada gündem olan GTA 6 oyununu oynadığını öğrenmesiyle sitem de bulundu. Pelin Akil, eski eşi Anıl Altan’la olan konuşmalarını sosyal medyasından paylaşarak ‘Ben uğraşamıyorum seninle’ dedi.

PELİN AKİL’DEN ANIL ALTAN’A GTA 6 SİTEMİ!

Arka Sıradakiler, Suskunlar, Çember ve Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol alan Pelin Akil, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Öyle ki eski eşi ve meslektaşı olan Anıl Altan’la olan konuşmasını paylaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyasını aktif kullandığı bilinen Pelin Akil’in 13 yıldır beklenen ve şimdilerde de tüm dünya da gündem olan GTA 6’nın kızları tarafından oynandığını öğrenince eski eşi Anıl Altan’a sitemde bulundu. Altan’ın ikiz kızları Alin ve Lina’yla birlikte GTA 6 oynadıkları anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yerini aldı.

Pelin Akil, Anıl Altan’ın kızlarına GTA oyununu oynatmasına sinirlenerek duygularını sosyal medyadan duyurdu. Onedio’nun haberinde yer alan bilgilere göre, ara tatil olması nedeniyle ikizler babaları Anıl Altan’da dururken GTA 6 oyunu oynamaları Pelin Akil tarafından ifşalandı.

KIZLARINI OYUNU KAPTIRINCA İFŞA ETTİ

Anıl Altan, kızlarıyla GTA 6 oynamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşerken Pekin Akil’den de ifşalama geldi. Sosyal medyasından Altan’la konuşmalarını paylaşan Akil, “Alin ve Lina babalarıyla yine dolu dolu bir gün geçirmiş. Ben hala hangi deniz diye soruyorum” dedi.

Pelin Akil tarafından yayınlanan mesajlarda çocuklarıyla oyun oynayarak vakit geçiren Anıl Altan’a “Gelecek linçlere cevap verirsin. Ben uğraşamıyorum seninle” dediği görüldü. Anıl Altan’ın ise bu sözlere cevabı “Ama sınırını aşan birisi olursa da nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar. Hayata hazırlanıyorlar” karşılığını verdiği görüldü.

İkili arasındaki mesajlar sosyal medyaya bomba gibi düşerken yapılan konuşmalar takipçilerini de güldürmeyi başardı. Şimdilerde gündeme gelen ikilinin çocuklarına olan düşkünlüğü de gözlerden kaçmadı.

Pelin Akil’in “Çok iyi. Yarın öğretmen 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorarsa 'Pilotum zaten' derler” demesi de görenleri neşelendirdi. İkili sosyal medyayı aktif kullanmalarıyla bilinirken, hayranları tarafından da yakından takip edilmeye devam ediyorlar.