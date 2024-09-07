Pelin Akil'den Mert Ramazan Demir paylaşımı! Yalı Çapkını'na Diyar geldi

07 Eylül 2024 09:45 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:58

Sezon en merak edilen yapımlardan biri olan Yalı Çapkını’nda zaman atlaması yaşanacak. Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını dizisine Pelin Akil dahil oldu. Setten ilk karesini paylaşan Pelin Akil, Mert Ramazan Demir ile poz verdi.

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonda değişen senaryosu sebebiyle yeni oyuncular kadroya dahil oldu. Mert Ramazan Demir ile partner olan Pelin Akil, setten ilk karesini paylaştı.

PELİN AKİL'DEN MERT RAMAZAN DEMİR PAYLAŞIMI

Yalı Çapkını dizisinde iki yıl zaman atlaması yaşanacak. Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit karakterinin partneri Dicle ile diziye dahil olan Pelin Akil, setten ilk paylaşımını yaptı. Yönetmen ve oyuncu arkadaşı Mert Ramazan Demir ile fotoğraf paylaşan Pelin Akil, yorum yağmuruna tutuldu.

PELİN AKİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

17 Nisan 1986 doğumlu Pelin Akil, ilk oyunculuk deneyimini Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı. Daha sonra Seksenler dizisinde oynadığı Seçil karakteriyle beğeni toplayan Pelin Akil, peş peşe Suskunlar, Çember, Aile İşi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol aldı.