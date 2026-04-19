Pelin Karahan 12 yıllık evliliğini tek cümleyle bitirdi! İşte o sözler

Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelmişti. Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğinin artık sona erdiği iddia ediliyor.

PELİN KARAHAN VE BEDRİ GÜNTAY BOŞANIYOR MU?

Uzun yıllardır birlikte olan ve "örnek çift" olarak gösterilen Karahan ve Güntay çifti, bu süreçte magazin dünyasında sıkça konuşulan isimler arasında yer almaya başladı. Bir süredir birlikte görüntü vermemeleri dikkat çekerken, çiftin 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıkları da iddialar arasında yer aldı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan çiftin, evlerini ayırdığı da ortaya çıktı.

PELİN KARAHAN’IN 12 YILLIK EVLİLİĞİNDE BÜYÜK KRİZ!



Pelin Karahan geçtiğimiz günlerde Etiler’de sahne aldığı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Karahan, her şeyin yolunda olduğunu belirterek tiyatro projesi hakkında, “Güzel ilerliyor, tepkiler de çok güzel” ifadelerini kullandı. 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile evliliklerini bitirmeye karar veren oyuncuya boşanma süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Karahan ise kısa bir teşekkürle karşılık vererek “İyi akşamlar” diyerek uzaklaştı.

Pelin Karahan geçtiğimiz günlerde boşanma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada ise, “Ailevi meseleler, hassas konular siz de biliyorsunuz. Güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik, değişiklik olursa hayatımızda haberleşeceğiz. Bedri çocuklarımın babası, biz hayat arkadaşıyız.” ifadelerini kullanmıştı. Bugüne kadar haklarında ciddi bir olumsuz haber çıkmayan ikilinin boşanacaklarının ortaya çıkması, sevenlerini de üzmüştü. Bu gelişmenin ardından Karahan ve Güntay ailelerinin, sorunu çözmek için devreye girdiği de iddia edilmişti. İki çocukları olan ailenin dağılmaması için büyüklerinin de çaba gösterdiği konuşulmuştu. Bu süreçte çiftin birlikte tatile çıktığı da gündeme gelmişti.

İkili İstanbul Havalimanı’nda görüntülenmiş, Bodrum’a gittikleri öğrenilmişti. Ancak karşılıklı oturmalarına rağmen birbirleriyle konuşmamaları dikkat çekmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Bedri Güntay, Bebek sahilinde bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Güntay, "Biz çocuklarımızla her yıl Bodrum’a gidiyoruz zaten. Pelin benim çocuklarımın annesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Güntay, ailelerinin barışma konusunda baskı yaptığı iddialarına da, "Aile baskısı falan yok. Aile baskısı söz konusu olabilir mi?" şeklinde cevap vermişti. Ardından soruları cevaplamadan yürüyüşüne devam etmişti.

Pelin Karahan ise boşanma iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zamanı gelince gerekli açıklamaları yapacağım" demişti. Çiftin ilişkilerinde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir ile Eyüp Can ile çok mutlu bir hayatı olduğunu söyleyen Karahan, “Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok” ifadelerini de kullanmıştı.

