 | Dilek Ulusan

Pelin Karahan aylar önce sinyali vermiş! Sözleri tekrar gündem oldu

Pelin Karahan ile Bedri Güntay çifti 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı almış ve evleri ayırmıştı. Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Pelin Karahan'ın aylar önceki sözleri tekrar gündem oldu. Karahan'ın röportajını dinleyenler, "Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın boşanmasının sebebi sosyal medya mı? "dedi.

KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 11:13

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan , 2014 yılında evlendiği Bedri Güntay'dan boşanıyor. Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile 12 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay’ın kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor. İkilinin neden ayrıldığı merak konusu olurken, Pelin Karahan'ın aylar önceki röportajı tekrar gündeme geldi.

PELİN KARAHAN İLE BEDRİ GÜNTAY BOŞANMA HABERLERİNE DOĞRULAMA GELDİ

Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelmişti. Evlerini ayırdığı konuşulan çift gündemine otururken, Pelin Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz'den açıklaması gelmişti. Ayrılık iddialarını doğrulayan Demiröz, "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Pelin Karahan aylar önce sinyali vermiş! Sözleri tekrar gündem oldu

PELİN KARAHAN'IN AYLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kıskanç biri olmadığını belirten ünlü oyuncu, "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime fotoğraflarını gönderiyordu. Ben takılmam öyle şeylere ama Bedri çok kıskanç." demişti.

Pelin Karahan aylar önce sinyali vermiş! Sözleri tekrar gündem oldu

Ünlü oyuncu hemen ardından bir başka yaşadıkları olayı anlatarak, "Ailece bir mekanda oturuyorduk. Yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı" ifadelerini kullanmıştı. Karahan'ın bu açıklamalarının ardından boşanma haberlerinin çıkması "acaba sosyal medya mı etkili oldu?" sorularına neden oldu.

Pelin Karahan aylar önce sinyali vermiş! Sözleri tekrar gündem oldu

PELİN KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 1984 Ankara doğumlu Pelin Karahan, ilk rol aldığı dizi Kavak Yelleri ile popüler oldu. Daha sonra ise Muhteşem Yüzyıl ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu zaman zaman yemek programlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

