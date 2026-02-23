Pelin Karahan boşanıyor! Evleri ayırdılar

Yemek programı sunuculuğuyla ekrana dönen Pelin Karahan'ın iki çocuğunun babası Bedri Güntay'dan boşanma kararı aldığı öne sürüldü. 12 yıllık evli olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın evleri de ayırdığı ortaya çıktı.

PELİN KARAHAN İLE BEDRİ GÜNTAY BOŞANIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sanat dünyasında son dönemde bir boşanma haberi kulaktan kulağa yayılıyor. Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile 12 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.

İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.

"HAYATIMDAN ÇOK MUTLUYUM"

Geçtiğimiz ay bir dergiye verdiği röportajla çok konuşulan Pelin Karahan, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok. Hayatımda pek çok farkındalık yaşadığım bir yaştayım; ne istediğimi çok iyi biliyorum, ne ile mutlu olacağımı öğrendim. Hayattan beklentilerim daha azaldı, daha çok anda kalmaya ve anı yaşamaya başladım. Bence bir kadın için 40 yaş çok kıymetli." demişti.