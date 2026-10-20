Ünlü oyuncu Pelin Karahan, çocukluk yıllarında yaşadığı ve hayatında derin izler bırakan kazayı anlattı. Küçük yaşta geçirdiği kazada anneannesini de kaybeden Karahan, yaşadığı acı olayın ardından yaşadıklarını paylaştı. Oyuncunun çocukluk dönemine ait bu anısı, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Pelin Karahan çocukluk travmasını anlattı! Yıllar sonra gelen itiraf Oyuncu Pelin Karahan, çocukluk yıllarında anneannesini kaybettiği ve yüzünden yaralandığı trafik kazasını ve sonrasında maruz kaldığı kırıcı sözleri anlattı. Pelin Karahan, küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında anneannesini kaybetmiş ve kendisi de yüzünden yaralanmıştır. Kazadan sonra okula döndüğünde yüzündeki dikişler nedeniyle arkadaşlarının kendisine "Sen canavara benziyorsun" dediğini belirtmiştir. Karahan, bu olayı 35-36 yaşlarındayken katıldığı ve "bilinçaltı terapisi" olarak adlandırdığı bir süreçte dile getirmiştir. Son dönemde boşanma sürecine ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncu, bu anısıyla çocuklukta yaşanan acıların bıraktığı derin izleri paylaşmıştır.

PELİN KARAHAN ÇOCUKKEN GEÇİRDİĞİ KAZAYI ANLATTI

Oyuncu Pelin Karahan, çocukluk yıllarında yaşadığı trafik kazasının ardından hafızasında yer eden acı bir anısını paylaştı. Küçük yaşta geçirdiği kazada anneannesini kaybeden Karahan, kendisinin de yüzünden yaralandığını anlattı. Ancak oyuncunun yaşadığı zorluk, kazanın ardından sona ermedi.

Karahan, kazadan sonra okula döndüğünde yüzündeki dikişler nedeniyle arkadaşlarının kırıcı sözleriyle karşılaştığını söyledi. Henüz çocuk yaşta böyle bir kaybın acısını yaşarken bir de dış görünüşü üzerinden yapılan yorumlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Oyuncu, arkadaşlarının kendisine “Sen canavara benziyorsun” dediğini anlattı.

Çocukluk döneminde yaşadığı bu olay, Karahan’ın hafızasında derin bir iz bıraktı. Ünlü oyuncu, 35-36 yaşlarındayken katıldığı ve kendi ifadesiyle “bilinçaltı terapisi” olarak adlandırdığı bir süreçte de bu anısını dile getirdi. Karahan’ın anlattıkları, çocuklukta maruz kalınan kırıcı sözlerin yıllar geçse bile unutulmayabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

PELİN KARAHAN YILLAR SONRA ÇOCUKLUK ANISINI YENİDEN ANLATTI

Pelin Karahan’ın paylaştığı anı, çocukluk döneminde yaşanan olayların yetişkinlikte de hatırlanabildiğini gösterdi. Oyuncunun yıllar sonra bu konuyu yeniden dile getirmesi, geçmişte yaşadığı olayın hafızasında nasıl yer ettiğini ortaya koydu. Karahan’ın açıklamaları, çocukluk anılarının ve o dönemde yaşanan duygusal deneyimlerin insanlar üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.

Çocukluk yıllarında yaşadığı kazayı ve sonrasında karşılaştığı zorbalığı anlatan Pelin Karahan, geçmişte yaşadığı olayların hafızasında bıraktığı izleri paylaştı. Oyuncunun yıllar sonra bu anıyı dile getirmesi, çocukluk döneminde yaşanan acıların ve kırıcı sözlerin insanın hayatında ne kadar derin izler bırakabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Son dönemde boşanma sürecine ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen Pelin Karahan, bu kez çocukluk yıllarında yaşadığı kazayı ve olayın üzerinde bıraktığı izleri anlattı. Küçük yaşta anneannesini kaybettiği kazanın ardından yaşadıklarını paylaşan oyuncu, geçmişinden gelen acı bir anıyı yeniden gündeme taşıdı.