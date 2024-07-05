Pelin Karahan ile Bedri Güntay çifti ev sahibiyle mahkemelik oldu

05 Temmuz 2024 16:08 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:08

Oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay'ın 3 yıllık peşin ödediği villanın sahibiyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Bedri Güntay, "Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız” dedi.

PELİN KARAHAN İLE BEDRI GÜNTAY EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Açalya ve Murat Öztürk çiftinin mahkemeye yansıyan beyanlarında, 18 Eylül 2020 tarihinde imzaladıkları kira sözleşmesi ile villalarını Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay villayı 3 yıllık kiraladı. Kira sözleşmesinin imzalanmasından yaklaşık iki ay sonra taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde, kiralanan villanın 18 Eylül 2023 tarihinde tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ancak, Öztürk ailesi taahhüt edilen tarihte Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın evi tahliye etmediğini belirtti ve icra takibi başlattı. Güntay çifti imzanın kendilerine ait olmadığını belirterek ödeme emrine itiraz etti. Ardından Öztürk ailesi tarafından itirazın iptali ve tahliye davası açıldı.

"ZATEN EV ARIYORUZ, ÇIKACAĞIZ"

Bedri Güntay ise “Biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Daha sonra ev sahibi 2 kat fiyat artışı teklifimizi enflasyon artışını öne sürerek kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evi satmak için başta istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız” dedi.