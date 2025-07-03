Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'ın milyonluk keyfi! Görenler gözlerini alamadı

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve çocukları ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Çiftin kullandığı aracı görenler ise gözlerini alamadı.

"Kavak Yelleri" dizisiyle hayatımızda büyük bir yer edinen ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedir Güntay ile evlenmişti. Sık sık mutlu ilişkileri ve uyumlarıyla gündeme gelen ikili, tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da açtı. Çiftin kullandığı o araca ise bir bakan bir daha baktı...

PELİN KARAHAN VE EŞİNİN 3 MİLYON LİRALIK YENİ OYUNCAĞI

Bodrum'da tatil yapan ve basın mensuplarını fark edince el sallayarak selam veren Pelin Karahan ve Bedri Güntay çiftinin araçları dikkat çekti. Çift, üç tekerlekli lüks motosikletleriyle koyda tur atarken görüntülendi. Görenlerin bir daha baktığı bu aracın yaklaşık 3 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Ceyda Düvenci'nin programına katılan Pelin Karahan samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Varlığı da yokluğu da bildiğini belirten Pelin Karahan "17 yaşımdan beri çalışıyorum. Yokluk gördüm. Ben her yerde ekmeğimi çıkarırım. Çünkü ben varlığı da biliyorum yokluğu da" dedi.