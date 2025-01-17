Pelin Karahan'dan tekelleşme açıklaması: Ben de mağdur oldum

17 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:44

Son olarak Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminde rol alan oyuncu Pelin Karahan filminin galasına eşi Bedri Güntay ve iki oğlu ile birlikte katıldı. Son dönemde oyuncuların ikiye bölündüğü tekelleşme iddiaları hakkında konuşan Pelin Karahan, "Ben de mağdur oldum" dedi.

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan Pelin Karahan, son olarak yeni filminin galasında görüntülendi. Menajerlik şirketlerine başlatılan soruşturma sonrası Ayşe Barım'a yurt dışı yasağı getirildi. Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialar sonrası ifade verirken, oyuncular da ikiye bölündü.

"NE YAZIK Kİ TEKELLEŞME VAR"

40 yaşındaki ünlü oyuncu, "Piyasada ne yazık ki bir tekelleşme var. Çok arkadaşım da aynı fikirde zaten. Ama bunu bir kişi ya da bir kurum üzerinden konuşamayız." şeklinde konuştu. Karahan, bu tekelleşmenin aşılmasının en büyük dileği olduğunu vurgulayarak, "Aşılsın ki; herkes eşit bir şekilde ekmek yiyebilsin, iş alabilsin bu sektörden. Çok şükür ben şanslı taraftayım. Çok güzel işler yaptım. Ama hiç yapamayan, yeteneğini gösteremeyen, iyi olup da arkada kalan çok arkadaşım oldu." ifadelerini kullandı.

"TEKELLEŞME MAĞDURU OLDUM"

Tekelleşme mağduru olduğunu belirten Pelin Karahan, "Ufak ufak oldum. Yalan söyleyemeyeceğim. Bu konuyu açmak istemiyorum. Kimseyi kırmak istemem. 18 yıldır bu piyasadayım, çalışmadığım çok yapım firması var. Neden denk gelmedik acaba?" dedi.