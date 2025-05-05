Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

Gossip Girl dizisinin ardından You dizisindeki performansıyla adından söz ettiren 38 yaşındaki Penn Badgley, başucundan Kur’an-ı Kerim'i hiç ayırmadığını belirtti.

YOU DİZİSİNİN OYUNCUSUNDAN KUR'AN-I KERİM AÇIKLAMASI

Gossip Girl ve You dizisiyle akıllarda yer eden Amerikalı oyuncu Penn Badgley USA Today'e verdiği röportajda Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi. 38 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, yatağımın başucunda Kur'an-ı Kerim var, bazı ayetleri okuyorum." ifadelerini kullandı.

2017 yılında Domino Kirke ile evli olan Penn Badgley, Kur'an-ı Kerim'i gece masasının üzerinde tuttuğunu ve yoğun sahnelerin ardından sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü açıkladı. Penn Badgley, "Kur’an-ı Kerim, her zaman başucumdadır" dedi.