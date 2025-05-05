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 | Dilek Ulusan

Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

You dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Penn Badgley, yatağının baş ucunda Kur'an-ı Kerim bulundurduğunu belirtti. Röportaj veren Penn Badgley, "Kur’an-ı Kerim, her zaman başucumdadır" dedi.

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Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 17:20

Gossip Girl dizisinin ardından You dizisindeki performansıyla adından söz ettiren 38 yaşındaki Penn Badgley, başucundan Kur’an-ı Kerim'i hiç ayırmadığını belirtti.

YOU DİZİSİNİN OYUNCUSUNDAN KUR'AN-I KERİM AÇIKLAMASI

Gossip Girl ve You dizisiyle akıllarda yer eden Amerikalı oyuncu Penn Badgley USA Today'e verdiği röportajda Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi. 38 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, yatağımın başucunda Kur'an-ı Kerim var, bazı ayetleri okuyorum." ifadelerini kullandı.

Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

2017 yılında Domino Kirke ile evli olan Penn Badgley, Kur'an-ı Kerim'i gece masasının üzerinde tuttuğunu ve yoğun sahnelerin ardından sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü açıkladı. Penn Badgley, "Kur’an-ı Kerim, her zaman başucumdadır" dedi.

Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

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Sıkça Sorulan Sorular

PENN BADGLEY KİMDİR?
1 Kasım 1986 doğumlu Penn Dayton, Gossip Girl dizisinde oynadığı Dan Humphrey karakteriyle ün kazanmıştır. 2017 yılında Domino Kirke ile evlendi.
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