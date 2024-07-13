Perili Köşk'ün oyuncusu Eddie Murphy evlendi! 10 çocuğu da törene katıldı

13 Temmuz 2024 12:46 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:46

10 çocuğu bulunan 63 yaşındaki Eddie Murphy, uzun süredir beraber olduğu Paige Butcher evlendi.

PERİLİ KÖŞK'ÜN OYUNCUSU EVLENDİ

Düğün töreni Karayip adası Anguilla'da çiftin aile ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Murphy, Brioni tasarımı takım elbise giyerken ünlü model Mira Zwillinger imzalı dantelli bir gelinlik giydi.

EDDIE MURPHY KİMDİR?

3 Nisan 1961 doğumlu Eddie Murphy, Akademi ödülüne aday gösterilmiş oyuncudur. İlk deneyimini o yıllarda çok izlenen Saturday Night Live programıyla yaptı. 6 yıl süren Saturday Night Live'de milyonlarca insanı kahkahaya boğdu. Dreamgirls filmininde canlandırdığı karakterle ilk defa Oscar'a aday oldu ve dramada iyi olduğunu gösterdi.