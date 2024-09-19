Pınar Altuğ kolları sıvadı! Bahçeye girip çay topladı

19 Eylül 2024 13:42 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:43

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, geçtiğimiz hafta yoğa kampına katılmak için Rize’ye gitti. Rize'de, Çayeli ilçesine bağlı Haremtepe köyüne giden Pınar Altuğ, çay topladı.

Pınar Altuğ Atacan yakın arkadaşlarıyla beraber Rize​'de yoga kampına katıldı. Çay toplayan Pınar Altuğ Atacan çay topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

PINAR ALTUĞ RİZE'DE ÇAY TOPLADI

Ünlü oyuncu ve sunucu ve Pınar Altuğ Atacan, geçtiğimiz hafta sonu Rize'ye gitti. Ünlü oyuncu yoga kampı için geldiği Rize'de, Çayeli​ ilçesine bağlı Haremtepe köyündeki çay bahçesine girdi. Çay toplamaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, kameralara poz vererek bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Pınar Altuğ'un o karelerine sevenleri ve yakın arkadaşlarından mesaj yağdı.