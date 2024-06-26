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Pınar Altuğ, yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçileri ikiye bölündü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 15:23 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:26
Pınar Altuğ, yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu&#039;na benzetildi! Takipçileri ikiye bölündü

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yapay zekayla kendisini Gülşen Bubikoğlu'na benzeten bir sayfayı paylaştı. Pınar Altuğ, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'na sevgisini de gözler önüne serdi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kendisinin yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildiği kareyi paylaştı. 

PINAR ALTUĞ, YAPAY ZEKAYLA GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NA BENZETİLDİ 

Yapay zeka ile kendisini Gülşen Bubikoğlu'nun gençlik haline benzeten sayfayı paylaşan Pınar Altuğ, "Çok hayranı olduğum Gülşen Bubikoülu'na na benzetilmek " notuyla kareleri sayfasından paylaştı. 

Pınar Altuğ, yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçileri ikiye bölündü - 1. Resim

Pınar Altuğ, yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçileri ikiye bölündü - 2. Resim

Pınar Altuğ, yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçileri ikiye bölündü - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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