Pınar Altuğ, yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Takipçileri ikiye bölündü
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 15:23 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:26
Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yapay zekayla kendisini Gülşen Bubikoğlu'na benzeten bir sayfayı paylaştı. Pınar Altuğ, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'na sevgisini de gözler önüne serdi.
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kendisinin yapay zekayla Gülşen Bubikoğlu'na benzetildiği kareyi paylaştı.
PINAR ALTUĞ, YAPAY ZEKAYLA GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NA BENZETİLDİ
Yapay zeka ile kendisini Gülşen Bubikoğlu'nun gençlik haline benzeten sayfayı paylaşan Pınar Altuğ, "Çok hayranı olduğum Gülşen Bubikoülu'na na benzetilmek " notuyla kareleri sayfasından paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber