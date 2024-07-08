Pınar Altuğ’un kızı ile Mustafa Sandal'ın oğlu Alaçatı’da görüntülendi

08 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:18

Pınar Altuğ’un 15 yaşındaki kızı Su ile Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu Yaman Alaçatı'da görüntülendi. Bir kafede oturan ikili gazetecileri görünce hemen oradan ayrıldı.

PINAR ALTUĞ'UN KIZI İLE MUSTAFA SANDAL'IN OĞLU BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Alaçatı sokaklarında birlikte görüntülenen Yaman ile Su, gazetecileri görünce bir hayli şaşırdı. İki genç, Göcek tatilinde bir koyda yatları yan yana demirliyken tanışıp arkadaş olduklarını belirtti. Ailecek tanıştıklarını belirten ikili, aynı akşam Mustafa Sandal'ın konserinde birlikte eğlendi.