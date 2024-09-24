Pınar Deniz dünyaca ünlü isimlerle defilede yürüdü! Eva Longoria ile yer kapmaca oynadı

24 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:32

Geçtiğimiz hafta Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen Pınar Deniz, yüzü olduğu markayla birlikte defilede podyuma çıktı. Cara Delevingne, Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda ve Andie MacDowell’ın da olduğu yıldızlarla aynı defilede yürüyen Pınar Deniz, defile sonrası yanına oturmaya çalışan Eva Longoria'ya öyle bir baktı ki sosyal medyada gündem oldu.

Hamile olduğu gündemde yer alan Pınar Deniz, dünyaca ünlü yıldızlarla beraber defilede boy gösterdi. Beyaz bir elbiseyle podyuma çıkan Pınar Deniz, kombiniyle beğeni topladı. Dünyaca ünlü yıldızlarla beraber yürüyen aynı defilede yürüyen Pınar Deniz'in modellere çarptığı anlar dile düştü.

PINAR DENİZ PODYUMDA

Bir markanın güzellik elçisi olarak podyuma çıkan Pınar Deniz, “Çünkü biz buna değeriz’i bir Türk kadını olarak temsil edeceğim için çok mutluyum” diyen Pınar Deniz beyazlar içinde sahneye çıktı.

PINAR DENİZ, EVA LONGORIA İLE YER KAPMACA OYNADI

Podyum öncesi ünlülerle yan yana oturan Pınar Deniz beyaz gömlek ve kot pantolon tercih etti. Cara Delevingne ile yan yana oturan pınar Deniz'i itekleyerek oturan Eva Longoria sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir anda neye uğradığını şaşıran Pınar Deniz'in göz devirmesi dikkatlerden kaçmadı.