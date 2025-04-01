Son olarak Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarını kucaklarına aldı.

Ünlü çift, aile arasında nikah yemeği düzenledi. Vize problemi nedeniyle Roma'daki nikaha Deniz'in anne ve babası katılamamıştı. Ünlü çift yemek sırasında çekilen fotoğrafla bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. Kaan Yıldırım mavi kalple "erkek" bebek beklediklerini açıkladı. Ünlü çift bebeklerini kucaklarına aldı.

PINAR DENİZ DOĞUM YAPTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerine kavuştu. Pınar Deniz Maslak’taki özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Çift bugün öğlen evlerine geçti.

Oğlunun adını açıklamayan Pınar Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çiftinin ailesi ve yakınları ise hastaneye akın etti.