Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı cevap
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 11:20 - Güncelleme : 31 May 2024 11:39
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in bu yaz evlenmeleri beklenirken ayrıldıkları öne sürülmüştü. İddialar sonrası çiftten ilk açıklama geldi.
Yargı dizisinin final olmasının ardından bu yaz nikah masasına oturacakları konuşulan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı öne sürülmüştü. Çift iddiaları yalanlarken, hayranları sosyal medyada yorum yağdırdı.
AYRILIK İDDİALARINA İLK AÇIKLAMA
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ikili birlikte tatile çıktı. Bu yaz evlilik olmayacağını belirten çift, mutluluk pozu verdi.
Kaynak: TGRT Haber