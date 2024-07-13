Pınar Deniz imajını yeniledi! Ceyda Düvenci ile kıyaslamalar başladı

13 Temmuz 2024 15:07 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:07

Oyuncu Pınar Deniz dizisinin final olmasının ardından tatile çıkan Pınar Deniz imajını yeniledi. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan oyuncu, takipçilerini ikiye böldü.

PINAR DENİZ İMAJINI YENİLEDİ

Ceyda Düvenci, tatile çıkmasıyla beraber saçlarına Afrika örgüsü yaptırmıştı. Düvenci'nin yeni imajı çok konuşulurken, Pınar Deniz de imajını yeniledi. Pınar Deniz Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarını 'Tatil kafası' notuyla paylaştı. Pınar Deniz2in yeni imajını takipçileri beğenmeyince yorum 'Eskiye dön' yorumları yaptı.