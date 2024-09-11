Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile evlilik haberlerini doğruladı! 'Hamilelik' sorusuna ise çarpıcı tepki

11 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:34

Dün yüzü olduğu reklam markasının tanıtım gecesine katılan Pınar Deniz, evlilik haberlerini doğruladı. "Eylülde düğün olacak" diyen Pınar Deniz, 'Hamilelik iddialarına ise "Kıpkırmızı oldum" diyerek cevap vermek istemedi.

Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz, 'Bu yaz nikah masasına oturacaklar' iddialarını doğruladı. Yüzü olduğu markanın lansmanında konuşan Pınar Deniz Kaan Yıldırım ile eylül ayında evleneceği açıklarken, hamilelik haberlerine ise cevap vermek istemedi.

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM EVLENİYOR

Pınar Deniz muhabirlerin ısrarlı soruları sonrası Kaan Yıldırım ile eylül ayında evleneceğini doğruladı. Tarih vermeyen Pınar Deniz, hamilelik sorularına ise, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

PINAR DENİZ 1,5 AYLIK HAMİLE

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yeni sezonda herhangi bir projede yer almayacak Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile 17 Eylül’de evleniyor. 1,5 aylık hamile olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma Başkonsolosluğu’nda evlenecek.