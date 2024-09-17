Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün evleniyor! Nikah hazırlığından ilk kare geldi

17 Eylül 2024 15:31 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:31

Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz bugün evleniyor. Roma'da evlenecek çift nikah hazırlıklarına başladı. Aile arasında gerçekleşecek nikahtan ilk kareyi Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz paylaştı.

Son olarak Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz​, geçtiğimiz yıl Londra'da Kaan Yıldırım​'dan evlenme teklifi almıştı. Her fırsatta çok mutlu olduklarını dile getiren çift bugün evleniyor. Pınar Deniz'in 1,5 aylık hamile olduğu iddia edilirken, çiftten nikah öncesi ilk kare geldi.

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM'IN NİKAHINDAN İLK KARE GELDİ

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti bugün evleniyor. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katılacağı kutlama için hazırlıklar başladı. Makyaj ve saç hazırlıklarına başlayan Pınar Deniz'in ilk karesini kız kardeşi Huri Deniz paylaştı. Kalp notuyla kız kardeşi Pınar Deniz'i paylaşan Huri Deniz'e "Gelinlikli fotoğrafı da paylaş" yorumları yağdı.

PINAR DENİZ HAMİLELİK​ SORUSUNDA KIZARDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yeni sezonda herhangi bir projede yer almayacak Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile 17 Eylül’de evleniyor. 1,5 aylık hamile olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma Başkonsolosluğu’nda evlenecek.