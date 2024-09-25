Pınar Deniz'in hamileliğini kardeşi doğruladı! Paylaşımı ele verdi

25 Eylül 2024 10:34 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:34

Pınar Deniz geçtiğimiz hafta İtalya'da Kaan Yıldırım ile evlendi. Evlendikten hemen sonra işine geri dönen Pınar Deniz, Paris'te düzenlenen defilede podyuma çıktı. Karnını tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Deniz'in kardeşi yaptığı yorumla hamilelik haberlerini doğruladı.

Geçtiğimiz hafta sade bir törenle evlenen Kaan Yıldırım​ ve Pınar Deniz​ çifti, işlerinin başına geri döndü. Roma'da evlenen Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede yürüdü. Ünlü isimlerle aynı podyumu paylaşan Pınar Deniz'in

PINAR DENİZ'İN HAMİLELİK​ HABERİ DOĞRU ÇIKTI

Pınar Deniz'in hamile olduğu haberleri gündemi meşgul ederken, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım onu hakkında sessizliğini korudu. Paris Moda Haftası'nda eli göbeğinde paylaşım yapan Pınar Deniz'in hamilelik haberini kardeşi doğruladı. Kız kardeşinin karesini paylaşan Deniz, "Dayı oluyorum" dedi.

PINAR DENİZ DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE AYNI PODYUMDA

Geçtiğimiz hafta Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen Pınar Deniz, yüzü olduğu markayla birlikte defilede podyuma çıktı. Cara Delevingne, Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda ve Andie MacDowell’ın da olduğu yıldızlarla aynı defilede yürüyen Pınar Deniz, defile sonrası yanına oturmaya çalışan Eva Longoria'ya öyle bir baktı ki sosyal medyada gündem oldu.