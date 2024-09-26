Pınar Ergüner ile Haberin İçinden başladı! Sezay Koçak'ın şüpheli ölümü masaya yatırıldı

26 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:14

TGRT Haber ekranlarında Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programı bugün başladı. Hafta içi her gün 13.00'de başlayan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden'de bugün Gaziantep'te evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak olayı masaya yatırıldı. Sezay Koçak'ın kardeşleri TGRT Haber stüdyolarında yaşananları bir bir anlattı.

TGRT Haber ekranlarında gündemin nabzını tutacak yeni bir program başladı. Bugün ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programında 3 Eylül 2020 yılında evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Sezay Koçak’ işlendi. Stüdyoda Sezay Koçak'ın kardeşleri yer alırken, ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada eşi Ali Ö., yakınları Didem Ö. ve Emrah Ö. hakkında verilen takipsizlik kararı, bozuldu.

SEZAİ KOÇAK'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ TGRT HABER'DE

İki çocuk annesi Sezay Koçak Özahi, 3 Eylül 2020 tarihinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Koçak’ın ölümü esnasında evde bulunan eşi Ali Ö., yakınları Didem Ö. ve Emrah Ö. hakkında “kasten öldürme” ile “intihara yönlendirme”, Sakine P. hakkında ise “suç delillerini yok etme” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 5 ay önce “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verildi..

Canlı yayında olay gününü anlatan kardeş Neveser Özyalçın, kardeşinin ölümünün intihar olmadığının altını çizerek, Sezay’ın boşanma aşamasında olduğunu belirtti. Neveser Özyalçın, “Avukatlarımızla görüşmelerimiz vardı. Ben o yüzden Gaziantep’e gelmiştim. Son akşam beni görmeye annemlerin evine gelmişti. Normalde eve gelmiyordu eşini eve almıyordu. Kız çok ısrar etti. Çocuğun hatırı için aynı evi paylaşan iki insandı. İntihar etmediğine eminiz. Ancak Sezi vefat etti. Çocukları bizimle görüştürmediler. Şüphelerimiz sonradan çıktı. " dedi.

Komşunun ifade verdiğini de belirten Neveser Özyalçın, "Aynı ifadeyi veren komşu onların kiracısı. Yani maddi ilişkileri var. Komşu ‘Çok karanlıktı Korkunç karanlıktı’ diyor” diyerek görü tanıklardan da bahsetti.